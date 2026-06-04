La Guardia Civil investiga a un menor de 14 años tras darse a la fuga en un control de alcohol y drogas en Alberite

La Guardia Civil investiga a un menor de 14 años tras darse a la fuga en un control de alcohol y drogas - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a un menor de 14 años, residente en Logroño, como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria, al generar un riesgo manifiesto para el resto de los usuarios de la vía, y conducción sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.

La actuación se inició en la carretera LR-254, a la altura del punto kilométrico 10, en el término municipal de Alberite, donde agentes del Sector de Tráfico realizaban un punto de verificación de alcohol y drogas.

En ese momento, procedieron a dar el alto a un turismo marca BMW, modelo Serie 3, con matrícula francesa. El conductor, tras aminorar la marcha y aproximarse al agente que le indicaba la detención, realizó un fuerte y repentino acelerón, obligando al guardia civil a efectuar un movimiento evasivo para evitar ser atropellado.

Acto seguido, emprendió la huida a gran velocidad. Durante el seguimiento, el conductor hizo caso omiso de forma reiterada a las señales acústicas y luminosas de las patrullas, continuando su huida en dirección a Logroño.

Tras adentrarse en la Avenida Lope de Vega a una velocidad muy superior al límite establecido para vías urbanas, perdió el control del vehículo y se salió de la calzada por el margen derecho.

El turismo recorrió aproximadamente 200 metros campo a través por un terreno baldío con abundante vegetación hasta que, tras impactar contra una elevación del terreno, quedó encallado, lo que impidió que pudiera reanudar la marcha.

Una vez interceptado, los agentes comprobaron que en el interior del vehículo viajaban, además del conductor -el menor de 14 años-, tres jóvenes de 16, 17 y 19 años, todos ellos domiciliados en Logroño.

Las gestiones realizadas en el lugar permitieron constatar que el menor había tomado el vehículo a un familiar sin su autorización, por lo que se procedió a su investigación como presunto autor de los delitos citados. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Menores.

CONSECUENCIAS LEGALES

Los hechos descritos pueden ser constitutivos de los delitos recogidos en el Código Penal de conducción temeraria (art. 380) y conducción sin permiso (art. 384).

Al ser el autor un menor de 14 años, si bien existe responsabilidad penal, se le aplicarían las medidas contempladas en la Ley del Menor (LORPM).

Es por ello que, en este caso, las diligencias se remiten a la correspondiente Fiscalía de Menores.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía y, especialmente, a los padres, madres y tutores legales, la importancia de extremar la vigilancia sobre los menores en relación con el uso de vehículos a motor.

Recordándoles que, ante cualquier control de tráfico, debe detenerse siempre y colaborar con los agentes de la autoridad, ya que obedecer sus instrucciones es una obligación legal y una garantía de seguridad para todos.