La Guardia Civil organiza en Santos Ochoa una jornada de inscripciones para la 'I Carrera Solidaria a favor del Autismo'

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja, en colaboración con la librería Santos Ochoa de Gran Vía (Logroño), celebrará este lunes 3 de noviembre una jornada presencial de inscripciones para la 'I Carrera Solidaria a favor del Autismo', que tendrá lugar en Villamediana de Iregua el 16 de noviembre.

El punto de inscripción estará operativo de 10,30 a 12,30 y de 17,00 a 19,00 horas, donde personal de la organización informará sobre el evento y formalizará las inscripciones para adultos y menores.

El precio de participación será de 13 euros para adultos y 10 euros para niños, a lo que hay que sumar los gastos de gestión de la plataforma (total: 14,06 euros y 10,96 euros respectivamente). Quienes no puedan participar presencialmente también pueden colaborar adquiriendo el "dorsal solidario", una opción destinada a quienes deseen apoyar la causa sin tomar parte en la prueba deportiva. Cada dorsal supone una aportación directa a favor de ARPA Autismo Rioja.

Actualmente ya se han inscrito 461 personas, una muestra del compromiso y la sensibilidad social de los riojanos con esta causa benéfica. Los dorsales están disponibles también en la plataforma RockTheSport https://www.rockthesport.com/es/evento/gc_carrera_popular_la_rioja hasta el 8 de noviembre o hasta agotar las 1.000 plazas previstas.

La recaudación íntegra se destinará a ARPA Autismo Rioja, asociación sin ánimo de lucro dedicada a la atención, apoyo e inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias. La entidad gestiona servicios especializados y promueve la participación activa y educativa de este colectivo en la sociedad.

Durante la jornada, en el entorno del Polideportivo Municipal de Villamediana de Iregua, se organizarán sorteos, talleres infantiles, hinchables, degustaciones gastronómicas y una exposición de medios de la Guardia Civil. I Carrera Solidaria Guardia Civil-ARPA Autismo Rioja: esperanza, compromiso y compañía. Da el paso y participa.