La Guardia Civil rescata a un hombre de 70 años desorientado en Santa Marina

La Guardia Civil rescata a un varón de 70 años desorientado en Santa Marina - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja rescataron en la tarde de ayer a un hombre de 70 años de edad, vecino de Logroño que se había desorientado mientras realizaba una ruta de senderismo en las inmediaciones de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario, termino municipal de Santa Marina.

El dispositivo de búsqueda y rescate se inició a las 19,00 horas, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibió una alerta del SOS Rioja informando de la situación. En un primer momento, el senderista no pudo aportar datos concretos del lugar donde se encontraba. De inmediato se activó un dispositivo de búsqueda y rescate con patrullas de los Puestos de Murillo de Río Leza y Nalda además de agentes forestales y una dotación de bomberos de Arnedo.

Gracias a la colaboración de un vecino de la zona, conocedor del terreno, y a la información obtenida para geolocalizarlo, los agentes finalmente pudieron encontrarlo. El hombre fue acompañado hasta los vehículos oficiales y trasladado hasta un lugar seguro donde tenían estacionado su coche, no precisando ningún tipo de asistencia médica. La Guardia Civil subraya la importancia de planificar con antelación las actividades en el medio natural y extremar las precauciones para evitar incidentes de este tipo.

Antes de iniciar una ruta de senderismo se recomienda:

Planificar el itinerario y consultar la previsión meteorológica.

Informar siempre a familiares o amigos del recorrido y la hora estimada de regreso.

Evitar abandonar los caminos señalizados o adentrarse en zonas desconocidas.

Ir provistos de ropa y calzado adecuados, linterna o frontal, abrigo, y teléfono con batería cargada.

Llevar suficiente agua y alimentos energéticos, especialmente en travesías largas.

Ante cualquier emergencia en montaña o zona rural, se debe contactar de inmediato con el 062 o a través del 112.