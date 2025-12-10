La Guardia Civil en La Rioja detiene a un aragonés de 46 años por tráfico de drogas en Islallana

La Guardia Civil en La Rioja detiene a un aragonés de 46 años por tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un varón de 46 años, de nacionalidad española y residente en una localidad de Aragón, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación se enmarca en los dispositivos que la Guardia Civil mantiene activos en esta comunidad autónoma, desplegados estratégicamente en los principales accesos y vías de comunicación, tanto de entrada como de salida, con el objetivo de prevenir la introducción de sustancias estupefacientes y utensilios relacionados con actividades delictivas.

Estas intervenciones se refuerzan especialmente durante la campaña navideña, periodo en el que se intensifica la vigilancia para garantizar la seguridad ciudadana. Durante uno de estos dispositivos, establecidos por agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana de los Puestos de Agoncillo y Navarrete, en la localidad de Islallana, se procedió a la interceptación de un turismo marca Volkswagen Passat.

Durante la identificación del conductor, los agentes le preguntaron en varias ocasiones si portaba armas o sustancias estupefacientes, ante lo que el individuo respondió de forma dubitativa y mostrando signos de nerviosismo, lo que levantó las sospechas de los actuantes. Ante esta circunstancia, se procedió al registro de sus pertenencias y a la inspección del vehículo, hallando entre los efectos que portaba una caja metálica que contenía 92 gramos de marihuana y una bolsa tipo 'zip' con 20,53 gramos de speed. Además, en el interior de su cartera se localizaron 250 euros en efectivo.

Tras ello, se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo trasladado, junto con la droga intervenida y el dinero aprehendido, a dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.