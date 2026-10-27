Guardia Civil de La Rioja participa en la recuperación de un cadáver en Pancorbo (Burgos) - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Intervención del GREIM y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil Especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, con base en La Rioja, han participado en una intervención desarrollada en una zona de difícil acceso del término municipal de Pancorbo (Burgos), donde han prestado apoyo a los servicios de emergencia y a la autoridad judicial para la recuperación del cuerpo de una persona fallecida tras sufrir una indisposición en un entorno montañoso.

Las especiales características orográficas de la zona y la complejidad del acceso hicieron necesaria la activación de medios aéreos y personal especializado, lo que ha permitido llevar a cabo la operación de forma segura, eficaz y coordinada entre los distintos organismos intervinientes.