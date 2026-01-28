La Guía de la Comunicación La Rioja ve una nueva edición en 2026 como "fiel reflejo" del "quién es quién" en la región - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Referente de la sociedad", "indispensable para saber quién es quién", "una cita con la confianza y el rigor" o "un fiel reflejo de La Rioja". Son algunas de las definiciones con las que este miércoles se ha presentado la Guía de la Comunicación de La Rioja 2026.

Una edición, la 36 impresa y 26 en su versión digital, que, precisamente, en esta ocasión aprovecha para recordar en su portada otro aniversario, el del cuarto de siglo de la puesta en marcha de la Casa de los Periodistas.

Justi en el marco de la Casa se ha desarrollado esta mañana la presentación de la Guía, que ha contado con la presencia de la presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos; el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Les acompañaban igualmente el director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana; la consejera de Salud, María Martín, en nombre de Fundación Rioja Salud; y la responsable comercial de Ibercaja, María Cadarso, además de representantes del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, todos ellos, como colaboradores en la redacción de la Guía.

Como ha señalado Castellanos, la portada de la publicación recuerda -con el número 26 en gran tamaño- a un bloque de hormigón, "que se aleja de las portadas más coloridas de otros años", y con la que se quiere dar una imagen de consolidación "y también de evocación" del momento en el que se creó la Casa de los Periodistas.

Una Guía, ha continuado la presidenta de la APR, que "es referente para la comunicación en nuestro día a día", que resulta "indispensable para saber quién es quién en la comunidad", que "configura región" y que, en sus palabras, "es una auténtica red social para navegar por los estamentos y estructuras de la región".

"Están todas", ha sentenciado Castellanos, en lo que ha reseñado como "un fiel reflejo de La Rioja", con "más de 5.000 personas detrás de las más de 6.000 entidades reflejadas". Y, como novedad, ha detallado que la publicación recoge este año "la nueva estructura judicial de La Rioja".

Y, como datos, ha reseñado que "el importante crecimiento" de su versión digital, con una media de 5.100 visitas mensuales, la mayoría, de La Rioja, pero también de Madrid, Bilbao o Valencia, e incluso de países como Argentina, Estados Unidos, Irlanda o las Islas Guadalupe, por ejemplo, "hasta registrarse accesos desde 20 países".

En su intervención, Javier Galiana ha aprovechado para felicitar "a los 324 periodistas que forman el día a día de esta Casa", además de recordar "que en UNIR también estamos de aniversario: el décimo desde que nos incorporamos a esta publicación que permite construir comunidad y dar servicio a la ciudadanía".

Una línea que también ha continuado en sus palabras María Cadarso, que ha señalado que, en el caso de Ibercaja, se cumple -"la semana pasada lo celebramos"- el aniversario de la apertura de su primera oficina en la región, así como el 150 cumpleaños de la propia entidad.

Por su parte, el alcalde logroñés ha afirmado que, a través de la Guía, "tenemos una cita con la sociedad riojana" a lo que ha añadido "una cita con la confianza" y con "el rigor", para "saber dónde acudir", mientras que, en el caso de la capital riojana, ha agradecido que se refleje específicamente la conmemoración del Año Azcona.

Para cerrar la presentación, el presidente Capellán ha dado la enhorabuena a la APR "por facilitarnos esta Guía" que ha coincidido también en calificar como "un reflejo de la sociedad riojana" y en la que ha valorado especialmente que mantenga la edición impresa.

Ha hecho el mandatario regional dos reflexiones al hilo de la publicación: la primera, "que los aniversarios no deben servir solo para recordar, sino también para reflexionar hacia dónde vamos en el futuro".

A ello ha añadido "el paso firme de la Asociación, resultado del compromiso de sus más de 300 profesionales", que desempeñan una "labor fundamental" para la sociedad, sobre todo "en el acicate de la conciencia crítica".

Algo en lo que ha puesto como ejemplo al propio Rafael Azcona, "un observador crítico de la sociedad" y a su personaje 'el repelente niño Vicente', que "era incómodo, molestaba a los adultos con sus preguntas, como debe ser la prensa", ante lo que ha llamado a "seguir todos juntos el camino para lograr una mejor sociedad".