Haro abrirá sus piscinas el próximo 15 de junio

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Haro, por medio de la concejalía de Deportes, anuncia la apertura de las piscinas de verano de El Ferial a partir del martes 15 de junio hasta el próximo 15 de septiembre. Las instalaciones recreativas se abrirán con un aforo, en función de la situación pandémica, que oscilará entre 1.149 y 1.484 personas, siempre sujeto a la normativa establecida por la autoridad sanitaria.

Para acceder a la instalación, todos los usuarios sean o no abonados deberán retirar previamente la entrada a la piscina. Los usuarios con carné deportivo activado podrán hacer la reserva de entradas con hasta 3 días de antelación. Por su parte los usuarios no abonados, o con carné no activado, podrán reservar su entrada con 1 día de antelación. También existe la posibilidad de obtener un carnet mensual para las piscinas de verano.

Este sistema de acceso se ha establecido como destaca el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Haro, Leopoldo García, "por razones únicamente organizativas para facilitar el acceso de los usuarios de manera más ágil y evitar la formación de colas y concentraciones de

personas". En este sentido la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, declara que "el año pasado funcionó muy bien este procedimiento de entrada y estamos convencidos que será un buen

verano en Haro".

Las reservas han de realizarse siempre de manera presencial en la recepción de las piscinas de "El Ferial", en horario lunes a domingo de 11,30 a 20,30 horas y en la recepción de las piscinas

de "El Mazo", también en su horario habitual.

Las entradas de abonados activos tendrán coste de cero euros, para los usuarios no abonados, el coste será el habitual:

- 2,90 euros para mayores de 65 años y para niños de 5-15 años;

- 4,30 euros de 16-64 años,

- Gratuito de 0-4 años.

También existe la posibilidad de acceder a bonos mensuales con precios que oscilan entre los 14,74 y 21,44 euros, para empadronados, los 20,56 y 29,90 euros para los no empadronados y entre los 17,64 y los 24,66 para los empadronados en La Rioja, todos ellos en distintas categorías establecidas en función de la edad.