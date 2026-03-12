Haro se transformará en un escenario de arte y tecnología con el I Festival de la Luz, las noches del 20 y 21 de marzo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Haro se prepara para vivir una cita cultural con la celebración de la primera edición del Festival de la Luz de Haro, que bajo el lema 'La luz que nos guía', tendrá lugar las noches del 20 y 21 de marzo.

Durante estas dos jornadas, desde el anochecer hasta la una de la madrugada, el centro histórico de la localidad se transformará en un gran escenario donde el arte, la tecnología audiovisual y el patrimonio se fusionarán para recordar el momento histórico en que la ciudad se iluminó por primera vez y ofrecer una perspectiva renovada de sus espacios más emblemáticos.

El director general de Desarrollo Rural, David Martín, la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y el gerente de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA), Alfonso Maestro, han presentado hoy, día 12, este evento, en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar de un recorrido nocturno que incluye propuestas de videomapping sobre edificios históricos, instalaciones inmersivas de luz y sonido lumínicas, arte digital y espectáculos escénicos itinerantes.

El Ayuntamiento de Haro organiza el Festival de la Luz, un proyecto impulsado a través de las ayudas Leader dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC), que están cofinanciadas con fondos del Gobierno de La Rioja, FEADER y el Ministerio de Agricultura. El director David Martín ha precisado que "el apoyo económico a este innovador evento asciende a los 60.000 euros, una ayuda incluida en la convocatoria 2025 del área de actuación del Grupo Acción Local ADRA".

ALUMBRADO PÚBLICO

La alcaldesa Guadalupe Fernández ha explicado que el proyecto se inspira en el hecho histórico de que Haro fue una de las primeras ciudades de España en contar con alumbrado público eléctrico en 1890. "Este avance técnico, la luz, marcó el desarrollo urbano de la ciudad y forma parte de la identidad de Haro. Con este festival ofrecemos una programación artística y cultural en el que la iluminación de los espacios públicos de la ciudad se convierte en el elemento vertebrador que conecta pasado, presente y futuro".

A través de esta propuesta, ha continuado, el Ayuntamiento de Haro "impulsa un nuevo evento cultural que nace también como un proyecto de ciudad para dinamizar el turismo y la economía local, que quiere perdurar en el tiempo y posicionar Haro como un referente en la creación artística vinculada a la luz y el espacio urbano".

En este sentido, 'La luz que nos guía' contará con la destacada participación del creador visual de trayectoria internacional Chema Siscar, especializado en el ámbito del videomapping y las artes digitales aplicadas al patrimonio, quien ha diseñado piezas específicas para esta primera edición del festival. Entre sus proyectos más releventes, se incluyen instalaciones en el Teatro Bolshoi de Moscú, el Cristo Redentor de Río de Janeiro o la Plaza Mayor de Salamanca.

De este modo, el recorrido de instalaciones lumínicas tendrá sus puntos neurálgicos en el Banco de España, el Ayuntamiento de Haro, y la Iglesia de Santo Tomás con tres videomappings ideados por Siscar; el quiosco de la Plaza de la Paz, que se convertirá en un centro de energía visual con 'Axis mundi'; y el espectáculo visual en el conocido mural 'Los Borrachos'.

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES

El Festival de la Luz de Haro se inaugurará el viernes 20, a las 20,00 horas, en la Plaza de la Paz con la colaboración de la Escuela de Arte y Danza de Haro Harteraphia, y la presentación de murales en el Ayuntamiento. Ese mismo día, el Patio de Comedias acogerá dos pases, a las 21,00 y 22,00 horas, de la intervención teatral 'Machine tendency'.

El sábado 21, desde las 20,00 a las 00,00 horas, está prevista la perfomance teatralizada '¿Saben ustedes cómo llegó la luz?', una actividad de interacción con el público que recorrerá las calles del centro histórico jarrero. A las 22 horas, la Plaza de la Paz se convertirá en el escenario de clausura del evento, tras un espectáculo itinerante, con luces y música en directo.

Estas actividades están programadas para desarrollarse de manera continua desde el anochecer hasta la una de la madrugada, permitiendo que el público se encuentre con diferentes propuestas artísticas en movimiento mientras realiza el recorrido entre las estaciones principales. El objetivo de estas intervenciones es dinamizar el tránsito peatonal y ofrecer una experiencia inmersiva donde la danza, el teatro de calle y la luz interactúen directamente con los asistentes en espacios como la Plaza de la Paz o las inmediaciones de la Iglesia de Santo Tomás.

Puede consultarse toda la información sobre el Festival de la Luz y las actividades programadas a través de la página web: https://www.festivaldelaluzdeharo.com/.