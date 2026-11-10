Héctor Segura y Lucía Olave, campeones riojanos de Caza Menor con Perro 2026 - FRC

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Héctor Segura Sanz y Lucía Olave García se han proclamado campeones autonómicos de La Rioja de Caza Menor con Perro 2026 en las categorías masculina y femenina, respectivamente. La competición, organizada por la Federación Riojana de Caza, se celebró este domingo 8 de noviembre en el Coto Intensivo El Castillo de Txoriarte, en Zambrana - Sta. Cruz del Fierro (Álava).

En la categoría masculina, Héctor Segura Sanz, de la Sociedad Deportiva Alfareña, consiguió la primera posición con un total de 4.770 puntos, superando a José Antonio Fernández, de la Sociedad Deportiva Manjarrés, que se proclamó subcampeón autonómico con 4.360 puntos.

El tercer puesto fue para Rubén Sáenz Gobantes, de la Sociedad Deportiva Cuzcurrita de Río Tirón, que completó el podio con 3.700 puntos.

Por su parte, Lucía Olave García, de la Sociedad Deportiva Baños de Río Tobía, se alzó con el título de campeona autonómica femenina tras conseguir una puntuación de 3.740 puntos.

El Campeonato Autonómico de Caza Menor con Perro, que contó con el patrocinio de Seguros Mutuasport, Piensos Tamcan y Embutidos Clavijo, es una de las competiciones del calendario deportivo de la Federación Riojana de Caza.

Esta modalidad combina las habilidades del cazador con el trabajo de su perro y pone a prueba aspectos como la búsqueda de piezas, la coordinación y el desarrollo de la actividad cinegética durante la jornada.