Herida una menor de 13 años durante una excursión escolar en el entorno de Peña Bajenza

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LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 13 años ha tenido que ser rescatada por los bomberos de Logroño tras sufrir una lesión en un tobillo durante una excursión escolar, en el entorno de Peña Bajenza, en el término municipal de Viguera.

Según informan desde SOS RIOJA 112, la profesora de la niña ha dado aviso del suceso sobre las 13,30 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos de Logroño, un Agente Forestal de Medio Natural y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras acceder al lugar, los bomberos portean en camilla a la afectada hasta el punto de encuentro en la ermita de San Marcos, donde espera una ambulancia de Soporte Vital Básico para su correspondiente asistencia.

Finalmente, la menor herida ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño.