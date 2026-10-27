Herida una mujer de 92 años tras sufrir un atropello en la confluencia de las calles San Millán y Cigüeña, en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 92 años ha resultado herida esta tarde tras sufrir un atropello en la confluencia de las calle San Millán y Cigüeña, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 17,10 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

La mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.