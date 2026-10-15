Un herido tras un accidente de tráfico por salida de vía y posterior choque de su vehículo con una farola en Arnedo

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LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo y posterior choque con una farola en la calle Juan Carlos I, en Arnedo.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 11,50 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el conductor del turismo ha sido trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra.