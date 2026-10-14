Herido un ciclista tras sufrir un atropello en la Avenida de la Paz de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 20 años resultó herido la pasada noche tras sufrir un atropello por un turismo en la Avenida de la Paz de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso tuvo lugar sobre las 21,50 horas de ayer, martes, y hasta el lugar de los hechos se personaron los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se puso en conocimiento de Policía Local.

Finalmente, el joven herido, vecino de Logroño, fue trasladado al hospital San Pedro.