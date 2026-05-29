Herido el conductor de un patinete tras sufrir una colisión con un coche en la Avenida Sequoias de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro
Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 12:51
Seguir en

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y un patinete en la rotonda de la calle Sequoias y Avenida de la Sierra, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 10,45 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Logroño y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el conductor del patinete ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado