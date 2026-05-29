Herido el conductor de un patinete tras sufrir una colisión con un coche en la Avenida Sequoias de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y un patinete en la rotonda de la calle Sequoias y Avenida de la Sierra, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 10,45 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Logroño y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el conductor del patinete ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.