Herido un hombre de 37 años tras la colisión por alcance de dos vehículos en la Avenida Estación de Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido esta tarde tras la colisión por alcance de dos vehículos en la Avenida Estación de la localidad riojana de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido la propia Policía Local quien ha dado aviso del suceso sobre las 19,10 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

El hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del Hospital de Calahorra. Posteriormente se han desplazado los bomberos del CEIS para proceder a la limpieza de la calzada por gasoil y restos.