Herido un hombre de 46 años tras la colisión de dos turismos en la calle Galicia de Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado herido esta mañana tras la colisión de dos turismos en la calle Galicia, número 18, en Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 11,20 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra.