Herido un hombre de 48 años tras la colisión de dos turismos en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha resultado herido a primera hora de esta tarde tras la colisión de dos turismos en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,10 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del Hospital Viamed Los Manzanos.