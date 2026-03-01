Herido un hombre de 50 años tras la colisión de dos vehículos en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años y vecino de Oyón (Álava) ha resultado herido esta mañana tras la colisión de dos vehículos en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 11,00 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Policía Local.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital Viamed Los Manzanos.