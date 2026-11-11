Herido un hombre de 50 años tras sufrir un atropello en la calle María Dolores Malumbres de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años resultó herido la pasada noche tras sufrir un atropello en la calle María Dolores Malumbres, cerca de la entrada principal del cementerio, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, Policía Local alertó del suceso sobre las 22,10 horas de ayer, martes, y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido fue trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.