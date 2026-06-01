Herido un hombre de 54 años tras la colisión por alcance de dos turismos en la LO-20, en Logroño

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LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión por alcance de dos turismos en la LO-20, debajo de la rotonda de Avenida de Madrid (sentido Burgos), en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido alrededor de las 09,35 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Logroño y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, así como la empresa de mantenimiento de carreteras.

Finalmente, el hombre herido ha sido evacuado en ambulancia al hospital Viamed Los Manzanos.