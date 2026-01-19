Herido un hombre de 60 años tras la colisión entre una furgoneta y un autobús que circulaba sin pasajeros en San Asensio

Archivo - CENTRO DE SALUD DE HARO - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido esta mañana tras la colisión por alcance entre una furgoneta y un autobús (sin pasajeros) que circulaban por la N-232, a la altura del punto kilométrico 438, en el término municipal de San Asensio (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 13,25 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y ACEINSA. Se movilizan Bomberos del CEIS, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la actuación de los medios intervinientes, indican que el autobús circulaba sin pasajeros y que únicamente ha sido trasladado el conductor de la furgoneta, un hombre de 60 años, al Centro de Salud de Haro.