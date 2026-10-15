Herido un hombre en silla de ruedas tras sufrir un atropello mientras cruzaba un paso de peatones en Avenida de la Paz

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 69 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un atropello en la rotonda que conecta Avenida de la Paz con Avenida de Zaragoza, en Logroño. Según la información inicial, el herido cruzaba por un paso de peatones en una silla de ruedas eléctrica cuando ha sido alcanzado por el vehículo.

Desde SOS RIOJA 112 indican que un particular ha dado aviso del suceso sobre las 11,35 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, ha sido trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro.