Herido un joven de 27 años tras sufrir una caída con su patinete en la rotonda de Lobete con Eliseo Pinedo

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha resultado herido esta madrugada tras sufrir una caída con su patinete en la rotonda de Lobete con Eliseo Pinedo, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha alertado del suceso sobre las 05,45 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido, vecino de Logroño, ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.