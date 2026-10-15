Un herido leve tras un incendio en el interior de un piso de la calle Pío XII de Logroño

Intervención en la calle Pío XII de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño participan en estos momentos en la extinción de un incendio en el interior de un piso de la calle Pío XII de Logroño.

Al parecer, y según las primeras informaciones facilitadas por el Consistorio municipal, hay un herido leve (en el brazo) que ha sido trasladado al hospital. El humo ha hecho también que los efectivos de emergencias trabajen para ventilar algunos espacios del inmueble, como la escalera.

Hasta el lugar de los hechos, que se ha producido alrededor de las 19,30 horas de esta tarde, se han personado, además de la dotación de bomberos, efectivos de la Policía Local y Nacional y una ambulancia para trasladar al herido. De momento se desconocen más datos del suceso.