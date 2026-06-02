Herido con quemaduras graves un hombre de 31 años mientras realizaba trabajos de soldadura en un taller de Castañares

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)
Un hombre de 31 años ha resultado herido con quemaduras graves esta mañana tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba trabajos de soldadura en un taller dedicado a la reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola, ubicado en el término municipal de Castañares de Rioja.
Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso se ha producido alrededor de las 12,40 horas de este martes. La llamada al 112 alertaba de que el herido necesitaba asistencia sanitaria urgente.
Desde el Centro de Coordinación Operativa se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.
Tras la valoración del equipo médico desplazado al lugar, se ha determinado su evacuación en helicóptero sanitario al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia).
Para posibilitar la evacuación aérea, se ha solicitado la colaboración de Policía Local de Haro, ya que el paciente ha sido trasladado en ambulancia desde Castañares de Rioja hasta dicha localidad, donde ha sido transferido al helicóptero sanitario para su posterior traslado al centro hospitalario.