Holika 2026 vive "una espectacular segunda jornada" con miles de asistentes y una puesta en escena de gran formato - HOLIKA 2026

LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Holika 2026 completó este jueves 2 de julio su segunda jornada consolidando "las excelentes sensaciones del arranque y confirmando, una vez más, por qué se ha convertido en uno de los festivales más ambiciosos del panorama nacional". Miles de asistentes llenaron el recinto para disfrutar de una jornada en la que música, espectáculo e inmersión volvieron a convivir a gran escala bajo el concepto The Eternal Flame.

Desde la organización informan de que desde primera hora, el público pudo adentrarse de nuevo en la gran ciudad romana creada por Holika, recorriendo espacios tematizados, interactuando con performers, gladiadores y personajes del universo imperial, y viviendo una experiencia que va mucho más allá del formato convencional de festival.

El Circus Maximus, una de las grandes producciones exclusivas de esta edición, volvió a convertirse en uno de los momentos más impactantes de la jornada, combinando escenografía monumental, fuego, efectos especiales y narrativa visual.

La programación musical del jueves ofreció algunos de los primeros grandes momentos del fin de semana. En el Catedral Stage, Aaron Sevilla fue uno de los nombres más destacados gracias a una sesión cargada de groove, percusión y energía, conectando de forma inmediata con el público y firmando uno de los sets más celebrados de la jornada.

En el Main Stage, la intensidad fue creciendo progresivamente con actuaciones de gran nivel hasta desembocar en una recta final de auténtico impacto internacional. Korolova aportó su característico sonido melódico y envolvente antes de dar paso a Alok, que desplegó toda su potencia escénica en una actuación de enorme conexión con la pista.

El cierre con Timmy Trumpet elevó definitivamente la energía del recinto con uno de los shows más explosivos de la noche.

Todo ello volvió a desarrollarse sobre una producción técnica sin precedentes. Holika cuenta este año con el que ya es uno de los escenarios más espectaculares de España: más de 100 metros de frontal escénico, una altura superior a 20 metros en su punto central, más de 500 m2 de pantallas LED, más de 200 proyectores de iluminación y láser, además de un sistema de sonido que supera los 180 kW de potencia, cifras que reflejan la dimensión de esta edición.

ESTE VIERNES, UNA DE LAS JORNADAS "MÁS ESPERADAS"

Tras este potente jueves, Holika se prepara ahora para una de sus jornadas más esperadas. Este viernes el festival recibirá a algunos de los nombres más destacados del cartel internacional, con actuaciones de Hardwell, Marshmello, Mathame, Giuseppe Ottaviani y Blasterjaxx, en una jornada que promete elevar todavía más la intensidad del festival.

Con cada día, Holika 2026 sigue confirmando que esta edición marcará un nuevo salto en la historia del evento, consolidando su apuesta por una experiencia inmersiva única donde la música y el espectáculo se viven a escala épica, donde tampoco han faltado las pantallas para seguir el campeonato mundial de fútbol 2026.

El apoyo institucional del consistorio calagurritano ha sido clave en la consolidación de Holika en Calahorra integrando a la ciudad en el circuito nacional e internacional de grandes festivales. El festival Holika está organizado por Burcor Producciones con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja.