Holika arrancará su octava edición el día 1 de julio con un gran espectáculo audiovisual del Padre Guilherme en la Plaza de la Catedral - HOLIKA 2026

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Catedral acogerá el próximo día 1 de julio de 2026 la actuación inaugural de la octava edición del Holika, un gran espectáculo único audiovisual que estará protagonizado por Padre Guilherme.

Es uno de los grandes nombres del cartel de esta edición, en una propuesta que combinará música electrónica, patrimonio histórico y una potente producción audiovisual en la que se fusionarán la tradición, la historia y la vanguardia.

La actuación tendrá lugar frente a la imponente fachada de la Catedral de Calahorra, transformando uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un escenario inmersivo al aire libre.

El show contará con un espectacular mapping proyectado sobre la fachada del templo, acompañado de un importante despliegue de iluminación y láser diseñado específicamente para esta localización que convertirá este show en uno de los más especiales de esta edición donde junto a la actuación de Padre Guilherme, también estarán artistas como Lexlay B2B Javi Colina, Marnik o Joyse.

El evento busca crear una experiencia visual y sensorial sin precedentes en el centro histórico de la ciudad, integrando tecnología, arquitectura y música en una producción concebida para dialogar con el entorno monumental de la catedral. La combinación entre patrimonio y lenguaje audiovisual contemporáneo marcará el inicio de una edición especialmente ambiciosa para el festival.

La Catedral de Calahorra, construida entre los siglos XV y XVIII y situada junto al río en el lugar vinculado al martirio de San Emeterio y San Celedonio, se convertirá así en el eje central de una noche pensada para reunir a público local y asistentes llegados de diferentes puntos del país. Su arquitectura monumental y su singular ubicación servirán como lienzo para un espectáculo visual diseñado exclusivamente para esta inauguración.

Este evento inaugural servirá además como anticipo del importante despliegue técnico y artístico que presentará Holika durante toda su edición de 2026.

El festival volverá a apostar por una producción de gran formato con escenarios de primer nivel, destacando un Main Stage con más de 500 metros cuadrados de pantallas LED distribuidos en más de 87 metros de fachada, más de 200 proyectores de iluminación espectacular y láser, y un sistema de sonido superior a 180kW de potencia, situándose al nivel técnico de las grandes producciones del circuito nacional.

Con esta apertura en la Plaza de la Catedral, Holika reafirma su apuesta por ofrecer experiencias diferenciales donde música, tecnología y entorno se integran en una propuesta única, consolidando una vez más a Calahorra como uno de los grandes puntos de encuentro de la música electrónica y urbana del verano.

El apoyo institucional del consistorio calagurritano ha sido clave en la consolidación de Holika, que desde 2022 tiene sede fija en Calahorra integrando a la ciudad en el circuito nacional e internacional de grandes festivales.

El festival Holika está organizado por Burcor Producciones con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja.