Un hombre de 53 años es trasladado al San Pedro tras quedar atrapado en el puente de la LO-20 en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha sido trasladado, en la mañana de hoy, al Hospital San Pedro tras quedar sufrir un accidente laboral en el que ha quedado atrapado en el puente de la LO-20, en Logroño.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 12:12 de hoy ha recibido el aviso de un trabajador atrapado entre una carretilla elevadora y la estructura del puente de los tirantes de la LO-20, en la zona del parque del Iregua, de Logroño.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Nacional, y Policía Local de Logroño, y se ha movilizado a los Bomberos de Logroño, recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y mantenimiento de carreteras.

El trabajador, un hombre de 53 años, ha sido liberado por los bomberos y posteriormente trasladado al Hospital San Pedro.