Un hombre, herido en un accidente entre una moto y una furgoneta en Logroño

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,24 horas de este viernes, un particular ha alertado a SOS Rioja de una colisión entre una furgoneta y una moto en la calle Fundición con Avenida Pérez Galdós en la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido el conductor de la moto, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la ciudad.