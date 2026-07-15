Un hombre, herido en un accidente con su moto en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos de Logroño - EUROPA PRESS/CRCOMUNICACION - Archivo

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta pasada noche en un accidente de tráfico sufrido con su moto en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,35 horas de este martes, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias de la salida de vía de una motocicleta en la calle Belchite, a la altura del número 14, en Logroño.

Desde SOS Rioja se ha informado a la Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido un hombre, de 36 años de edad, que ha tenido que ser trasladado a la Clínica Los Manzanos de Lardero.