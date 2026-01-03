Un hombre, herido por una cornada en una pierna en un festejo taurino en Aldeanueva de Ebro

Archivo - Imagen de archivo del Hospital de Calahorra. - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido a última hora de esta mañana al recibir una cornada en una pierna en el transcurso de un festejo taurino que se estaba desarrollando en la localidad riojana de Aldeanueva de Ebro, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,10 horas de este sábado, una ambulancia de Cruz Roja ha comunicado a SOS Rioja la existencia de un herido por una cornada en una pierna durante un festejo taurino de Aldeanueva de Ebro.

Desde el Centro Coordinación de Emergencias se ha informado a Guardia Civil.

La misma ambulancia de Cruz Roja, que estaba prestaba servicio preventivo al festejo, ha trasladado al herido, un hombre de 28 años, al Hospital de Calahorra.