Un hombre y una mujer resultan heridos tras la salida de vía de un coche en Manjarrés

Archivo - Ambos han sido trasladados al Hospital San Pedro
Archivo - Ambos han sido trasladados al Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 2 abril 2026 21:41
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   LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre y una mujer han resultado heridos tras el accidente de tráfico ocurrido por la salida de la vía de un coche a la altura del KM-3,500 de la LR-340, término municipal de Manjarrés.

   Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 17:53 horas de hoy, un particular ha comunicado el accidente al Centro de Emergencias, que se ha encargado de movilizar Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil.

   A consecuencia del siniestro han sido trasladados un hombre y una mujer al Hospital San Pedro.

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