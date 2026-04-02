Un hombre y una mujer resultan heridos tras la salida de vía de un coche en Manjarrés

Archivo - Ambos han sido trasladados al Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos tras el accidente de tráfico ocurrido por la salida de la vía de un coche a la altura del KM-3,500 de la LR-340, término municipal de Manjarrés.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 17:53 horas de hoy, un particular ha comunicado el accidente al Centro de Emergencias, que se ha encargado de movilizar Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil.

A consecuencia del siniestro han sido trasladados un hombre y una mujer al Hospital San Pedro.