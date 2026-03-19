Un hombre, rescatado tras resultar herido en una pierna mientras hacia una ruta por Arnedillo

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LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser rescatado este miércoles tras resultar herido en una pierna mientras hacia una ruta por el término municipal de Arnedillo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 18,32 de ayer, el propio afectado ha alertado a SOS Rioja 112 de que, haciendo la ruta de las Ermitas, ha sufrido una lesión en la pierna que le impide continuar, y que se encuentra solo en una zona entre arbustos próximo a una ermita.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, a un agente forestal de la Dirección General de Medio Natural y se ha notificado también a Guardia Civil.

El accidentado, un varón de 39 años, ha sido localizado por el agente forestal en un era próxima a la Ermita de San Miguel, para posteriormente ser llevado por la patrulla de Guardia Civil hasta la LR-115 donde se encontraba esperando el recurso sanitario, que lo ha trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra.