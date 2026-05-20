Homenaje este miércoles la Concha del Espolón a las "personas secuestradas" de la Global Sumud Flotilla

Manifestación anterior en apoyo a la flotilla - ACAMPADA POR PALESTINA

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

"Ante la nueva violación de Israel al Derecho Internacional y las leyes del Mar entre otras, con el secuestro de los barcos que constituyen la Global Sumud Flotilla y el de sus 300 tripulantes de 41 nacionalidades diferentes, que se hallaban en clara labor humanitaria con la intención de abrir un corredor hacia Gaza; en Logroño, Acampada La Rioja convoca a todas las personas que deseen mostrar su apoyo a esta iniciativa solidaria con mayúsculas y, a la vez, exigir a la comunidad internacional la apertura de dicho corredor humanitario", han señalado en un comunicado.

Para ello Acampada por Palestina de La Rioja invita a todas las personas a sumarse al homenaje que tendrá lugar hoy miércoles 20 de mayo a las 20,30 horas en las inmediaciones de la Concha del Espolón mostrando su apoyo a la flotilla y al corredor humanitario con flores, velas (eléctricas), barquitos, poemas, tarjetas, escritos. La idea es que "dicho espacio perdure y siga creciendo mientras las personas detenidas ilegalmente no sean liberadas".

Ante ello, han animado a las familias, jóvenes, adult@s, más adult@s, y también niñ@s; a "analizar la esperanza que la Flotilla supone para Gaza y la humanidad entera".

"Como Gandhi y su marcha de la sal, representan una acción totalmente pacífica en contra de intereses internacionales del nuevo sistema que pretenden imponernos, donde todo valdría, incluido el genocidio de un pueblo", han finalizado.