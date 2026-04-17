El Hospital de Calahorra retransmite en directo una crioneurolisis pediátrica en las XXIX Jornadas de Rehabilitación

El Hospital de Calahorra, pionero en crioneurolisis pediátrica - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Calahorra ha retransmitido en directo una crioneurolisis pediátrica en el marco de las XXIX Jornadas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil (SERI), que se celebran en el Riojaforum de Logroño.

Las jornadas se celebran bajo el lema 'Abordaje multimodal de la espasticidad infantil' y, con esta retransmisión, el Hospital de Calahorra ha dado "un paso más en la difusión del conocimiento clínico", ha trasladado el Gobierno riojano.

Ha relatado cómo esta demostración en tiempo real ha permitido a los especialistas asistentes conocer de primera mano la aplicación práctica de esta técnica "innovadora, consolidando el papel del centro riojano como referente en el abordaje intervencionista de la espasticidad infantil".

El Hospital Universitario de Calahorra es pionero en España en la aplicación de la crioneurolisis en población pediátrica, una técnica mínimamente invasiva que actúa sobre el nervio mediante frío para reducir la espasticidad y el dolor asociado, especialmente en patologías neurológicas como la parálisis cerebral.

Tras su implantación inicial en adultos, el centro ha sido uno de los primeros en España en extender su uso a menores, abriendo nuevas posibilidades terapéuticas.

La directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, ha subrayado la relevancia de este avance: "Es un orgullo para todo el equipo directivo del SERIS que La Rioja y el Hospital de Calahorra sean el escenario de esta primera jornada nacional de rehabilitación infantil".

"Estamos presentando una técnica de vanguardia, la crioneurolisis, para el tratamiento de la espasticidad en niños. Tras un año y medio aplicándola con éxito en adultos, somos pioneros en introducir este manejo innovador para mejorar la rigidez asociada a enfermedades neurológicas infantiles, aliviando así una de las mayores dificultades que enfrentan estos pacientes y sus familias", ha dicho.

El interés suscitado por esta técnica ha atraído a profesionales de toda España, que participan en un programa científico con un marcado carácter práctico y multidisciplinar.

La retransmisión desde quirófano ha contado además con la participación de expertos internacionales, como el especialista en Medicina Física y Rehabilitación Pediátrica y director médico de los Servicios de Rehabilitación Centro Children's Healthcare of Atlanta, Joshua Vova, que, junto a la doctora del Hospital Universitario de Calahorra, Ana Meléndez, ha realizado la intervención en directo.

En este sentido, Martín Rico ha destacado también el alcance del encuentro: "Contamos con una participación nacional de primer orden que reúne a especialistas de toda España. Este encuentro combina teoría y práctica y nos permite compartir conocimiento en directo desde nuestros quirófanos con expertos internacionales que también están desarrollando esta técnica en centros de referencia".

Esta iniciativa, ha afirmado el Gobierno riojano, refuerza la posición del Hospital Universitario de Calahorra como centro de referencia en innovación terapéutica y formación clínica, y pone de relieve el papel de La Rioja en la incorporación de nuevas técnicas que mejoran la calidad de vida de los pacientes pediátricos.

Este posicionamiento como centro innovador, ha dicho, se ve reforzado tanto por su papel formador como por la incorporación de tecnología de vanguardia.

En este sentido, recientemente profesionales de centros de referencia como la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, entre otros, han visitado el Hospital Universitario de Calahorra para formarse en la aplicación de la crioneurolisis.

Asimismo, el hospital mantiene una apuesta decidida por la innovación tecnológica, como demuestra la implantación del sistema robotizado con inteligencia artificial DORiA, del que es uno de los tres únicos hospitales en España que dispone, consolidando su liderazgo en la mejora de procesos asistenciales y resultados clínicos.