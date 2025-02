El Hospital Universitario San Pedro, reconocido como excelente en la erradicación de la hepatitis C

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Pedro ha entrado a formar parte de los 19 centros de toda España que han conseguido la certificación como hospital excelente en la erradicación del virus de la hepatitis C (VHC), concedido por la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH).

Este miércoles, 12 de febrero, ha tenido lugar un acto de reconocimiento para certificar que el Hospital Universitario San Pedro ha cumplido los indicadores necesarios para obtener la excelencia en la implementación del decálogo para la eliminación de la hepatitis C.

En el acto de entrega de este reconocimiento, que ha tenido lugar en el CIBIR, han estado presentes, además del gerente del SERIS, Luis Ángel González; el director de Calidad, Seguridad del Paciente y Continuidad Asistencial, Pedro Díaz de Cerio; la jefa de Servicio de Aparato Digestivo, doctora Susana Revuelta; el coordinador del proyecto, doctor Víctor Escrich; así como la representante de la AEEH, Vanesa Bernal Monterde. Por su parte, el gerente del SERIS, Luis Ángel González, ha subrayado que "estamos orgullosos del trabajo de los profesionales, en especial del Servicio de Digestivo, al recibir esta certificación que declara al Hospital Universitario San Pedro de Logroño como centro excelente en la erradicación de la hepatitis C".

El gerente ha recordado también la acreditación que recibió este centro hospitalario recientemente en el Servicio de Neumología, entre otros. En ese sentido ha destacado que "somos el primer equipo directivo que pone en marcha, dentro de su decreto de estructura, una Dirección de Calidad, Seguridad del Paciente y Continuidad Asistencial, que va a ser una herramienta fundamental para el SERIS como elemento de desarrollo de todo lo que es la calidad y la excelencia en la prestación asistencial sanitaria", ha dicho.

Una certificación que llega tras más de 10 años de duro trabajo, coordinado por el Servicio de Aparato Digestivo, con la colaboración e implicación de otros servicios del hospital, como el servicio de Análisis Clínicos - Sección de Microbiología; servicio de Enfermedades Infecciosas; el servicio de Farmacia Hospitalaria, el servicio de Ginecología y Obstetricia, el servicio de Hematología, el servicio de

Nefrología, el servicio de Urgencias Hospitalarias, el servicio de Anestesia y Reanimación, el servicio de Dermatología, la colabaración de los servicios Quirúrgicos hospitalarios y de otros servicios como Neumología, Medicina Interna, Medicina Preventiva-prevención de riesgos laborales, Reumatología, Endocrino, Alergología y Neurología.

Además, de forma extrahospitalaria se ha contado con la colaboración de los centros de reducción de daños (Asociación Riojana para la Ayuda a la drogadicción, Puntos de dispensación de metadona en centros de Salud, Cocina Económica, Proyecto Hombre) y del centro Penitenciario.

Del mismo modo, el proyecto para conseguir la excelencia en la implementación del decálogo para la eliminación de la hepatitis C ha contado con la colaboración del servicio de calidad del hospital San Pedro que ha coordinado cada uno de los protocolos para que esta certificación haya podido llevarse a cabo.

En el año 2018, el primer plan estratégico, implementado en el año 2015, consiguió el objetivo marcado por la OMS para lograr la eliminación de la hepatitis C en La Rioja (91 por ciento). No obstante, a lo largo de los últimos años, se han elaborado nuevas estrategias diagnósticas y de cribado con las que se puede intentar aumentar esta cobertura de eliminación.

Así, en el año 2023 se han tratado en el servicio de Aparato Digestivo 27 pacientes con hepatitis C, logrando la curación en el 100% de los que se dispensó la medicación y la tomaron de acuerdo a las pautas establecidas. En el año 2022, se trataron a 30 pacientes. En el 2021, 33 pacientes. A lo largo del 2024 se han ido implementando las nuevas técnicas de cribado y de diagnóstico en un solo paso por lo que habrá que esperar a 2025 para ver el impacto de éstas estrategias en el diagnóstico del virus en la población.

Ampliar cobertura del cribado, simplificar el diagnóstico y visita única Para cumplir los requisitos del decálogo, el Hospital Universitario San Pedro ha elaborado una serie de protocolos que ayudarán a ampliar la cobertura de cribado del virus de la hepatitis C, simplificar el diagnóstico microbiológico y realizar una única visita al hospital para poder recibir el tratamiento.

Para ello, junto con el servicio de Microbiología se ha implementado el diagnóstico en un solo paso (con una única detección del anticuerpo de la hepatitis C (AntiVHC) en una analítica de sangre se puede analizar la carga viral y en caso de ser positivo informar al médico responsable).

En segundo lugar, un circuito ágil y simplificado de consulta pretratamiento de los pacientes con hepatitis crónica C sin cirrosis o con cirrosis compensada. Además, se ha simplificado la dispensación del tratamiento propiciando la entrega de forma completa en una única visita y facilitando la monitorización de este, siempre y cuando farmacia hospitalaria lo vea factible. Hay que recordar que el tratamiento actual de la hepatitis C tiene una tasa de curación cercana al 97% y se tolera bastante bien.

Para activar éste protocolo se han llevado a cabo diferentes estrategias de cribado. En primer lugar, se ha reforzado el cribado ya existente en pacientes con factores de riesgo y se ha añadido el cribado en urgencias en caso de presentar factores de riesgo (patología psiquiátrica, abuso de sustancias, VIH, ETS), así como el cribado previo a la realización de cualquier intervención quirúrgica. En segundo lugar, se ha activado una búsqueda activa retrospectiva de casos positivos desde al menos el año 2015 analizando las bases de datos de Farmacia y Microbiología para detectar a aquellos pacientes denominados como "perdidos en el sistema", una vez implementado, se realizará ésta búsqueda de forma periódica cada dos años.

Además, se ha implementado un diagnóstico descentralizado y simplificado para facilitar el abordaje de las poblaciones vulnerables en coordinación con los centros de reducción de daños y el centro penitenciario. Avanzar en la eliminación de la hepatitis C La implantación de este tipo de estrategias contribuye a avanzar en la eliminación de la infección por el virus de la hepatitis C, que constituye un problema de salud pública mundial, y en España en una de las enfermedades infecciosas que ha causado mayor morbimortalidad. Los últimos estudios señalan que un 0,22% de la población general tenía infección activa por el VHC, si bien un 29 por ciento no había sido diagnosticado y alrededor de un quinto de las personas con diagnóstico no estaba en seguimiento.

El cribado de VHC está especialmente indicado en personas con exposiciones a situaciones de riesgo para la transmisión, como consumo de drogas por vía inyectada y/o inhalada, relaciones sexuales de riesgo, coinfección por VIH/VHB, procedimientos sanitarios y estéticos realizados sin las debidas precauciones de seguridad, ingreso en centros penitenciarios, o personas procedentes de países con prevalencia media o alta de infección por VHC, entre otros. La hepatitis C causa inflamación aguda del hígado. Si no se trata, puede evolucionar hacia la cronicidad pudiendo desarrollar cirrosis hepática, cáncer de hígado o contribuir a un estado inflamatorio que conlleva mayor riesgo de comorbilidades.