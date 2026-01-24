La Ibérica riojana, en aviso amarillo por nieve y temperaturas bajas con probabilidad de ventiscas

Archivo - Nieve y frío asolan hoy la Ibérica riojana - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado dos avisos amarillos (de peligro bajo) en la Ibérica riojana por nieve y temperaturas bajas, advirtiendo de que existe la probabilidad de ventiscas.

Durante todo el día de hoy, sábado 24 de enero, se esperan, en la Ibérica riojana, acumulaciones de nieve de cinco centímetros que serán por encima de ochocientos a setecientos metros.

También se esperan acumulaciones de nieve por encima de quinientos a setecientos metros. Una situación a la que la AEMET suma la probabilidad de ventiscas.

Por otro lado, se ha activado para las primeras horas del día de hoy un aviso amarillo por temperaturas mínimas, dado que se espera que éstas alcancen los seis grados bajo cero.