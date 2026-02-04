ICEX y FER celebran en La Rioja una misión comercial con importadores de vino internacionales

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de cinco importadores procedentes de China (Canton), Tailandia, Uzbekistán, Brasil y Colombia visitarán ocho bodegas de La Rioja durante los días 5 y 6 de febrero.

El programa de visitas está organizado por ICEX España Exportación e Inversiones y la Federación de Empresas de La Rioja (FER), con la colaboración de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización del Gobierno de La Rioja y forma parte de la extensión comercial en La Rioja del programa de compradores de la Barcelona Wine Week 2026.

Estas extensiones tienen como objetivo que compradores internacionales especializados que acuden a ferias internacionales en España, se desplacen a territorios concretos para llevar a cabo visitas in situ a la oferta exportadora española, en este caso bodegas de La Rioja .

PROGRAMA DE VISITAS Y BODEGAS PARTICIPANTES.

Los importadores de los cinco países estarán acompañados en todas las visitas por representantes de la FER y del ICEX.

El 5 de febrero, la delegación comercial visita Bodegas Corral (Navarrete), Bodegas y Viñedos ILURCE (Grávalos/Alfaro), Bodegas La Mateo (Aldeanueva de Ebro) y Bodegas Pastor Díaz (Aldeanueva de Ebro).

El día 6 de febrero, la visita se realizará a Bodegas Lan (Fuenmayor) y Bodegas Obalo, (Ábalos), Finca Allende (Palacio Ibarra) (Briones) y Bodegas Tobelos (Briñas)

Las ocho bodegas participantes tienen capacidad de exportación a estos mercados y su participación en esta misión comercial es gratuita.

Además, el 6 de febrero, en la sede de la FER, a las 8,10 horas, se celebrará una reunión con los importadores.

Un encuentro en el que participará la consejera de Economía, Empresa, Innovación y Trabajo Autónomo, Belinda León; el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; la directora territorial del ICEX en La Rioja, Pilar Quiroga; el secretario general de la FER, Eduardo Fernández; y la responsable de Internacional y secretaria de las asociaciones agroalimentarias de la FER, Sheila Argáiz.