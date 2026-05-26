El IER dedica una nueva edición de las Jornadas de Divulgación de Historia de La Rioja a Martín Fernández de Navarrete - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER), en colaboración con el Ayuntamiento de Ábalos, celebrará en las próximas semanas una nueva edición de las Jornadas de Divulgación de Historia de La Rioja, que estarán dedicadas a la figura de Martín Fernández de Navarrete (1765-1844), uno de los intelectuales riojanos más relevantes de la España contemporánea.

Las sesiones tendrán lugar en la Casa de Cultura de Ábalos, a las 20 horas, los días 30 de mayo, 20 y 27 de junio. El ciclo abordará distintas facetas históricas, literarias y políticas de Fernández de Navarrete, marino, erudito y político ilustrado cuya trayectoria tuvo una notable influencia en la historiografía naval española y en la configuración del provincialismo riojano.

La conferencia inaugural, prevista para el viernes 30 de mayo, correrá a cargo de Jesús Fernando Cáseda Teresa (IER), con la ponencia 'Martín Fernández de Navarrete y la Literatura de su Tiempo'. Posteriormente, el viernes 20 de junio, Francisco Javier Díez Morrás (IER) ofrecerá la conferencia 'Martín Fernández de Navarrete: Padre del provincialismo riojano'. Cerrará el programa Marcelino Izquierdo Vozmediano (IER), el viernes 27 de junio, con la intervención 'La familia Fernández de Navarrete'.

Estas jornadas, que cuentan con la colaboración de UNED y de la Delegación de Defensa en La Rioja, se enmarcan en la labor divulgativa y de difusión del patrimonio histórico riojano que desarrolla el IER, fomentando el conocimiento de figuras clave de la historia regional y su proyección en el contexto nacional.

Una figura clave de la historiografía y el pensamiento riojano Martín Fernández de Navarrete nació en Ábalos en 1765 y desarrolló una intensa trayectoria vinculada a la Marina española, la investigación histórica y la vida política. Participó en campañas navales y desempeñó distintos cargos de relevancia durante el reinado de Carlos IV y la primera mitad del siglo XIX.

Destacó especialmente por su labor como historiador y recopilador documental, siendo autor de la monumental 'Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV'. Miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española, Fernández de Navarrete contribuyó decisivamente al estudio de la navegación y de los descubrimientos españoles.

Su pensamiento político y territorial tuvo también una notable influencia en la configuración de la identidad riojana contemporánea, razón por la que ha sido considerado uno de los precedentes intelectuales del provincialismo riojano. Su figura continúa siendo hoy un referente fundamental para comprender la cultura ilustrada y liberal española del tránsito entre los siglos XVIII y XIX.