El IER edita tres obras dramáticas francesas del siglo XIX en las que figura "de forma importante" la ciudad de Logroño

LOGROÑO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) ha publicado tres obras dramáticas francesas del siglo XIX, en las que Logroño tiene una presencia muy importante. Se trata de 'Le Pont de Logrono' (El Puente de Logroño), 'Le Tambour de Logrono' (El Tambor de Logroño) y 'L'Arc de Triomphe' (El Arco de Triunfo).

Dichas creaciones hacen referencia a la toma de esta ciudad en 1823, por las tropas conocidas como los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema. En dicho suceso, fue decisiva la intervención de un tambor francés, que mantuvo abiertas las puertas de Logroño, facilitando así la entrada del ejército invasor. Se trata de creaciones de circunstancia, elaboradas a mayor gloria de Francia y de la monarquía borbónica que gobernaba en la época este país.

Cada una de las tres publicaciones consiste en una edición bilingüe francés-español de los textos teatrales, precedida de un estudio literario, todo ello a cargo del investigador agregado del IER Ignacio Iñarrea Las Heras.

Los tres títulos, adscritos a la colección Filología, ya se encuentran disponibles en la librería del IER (Palacio de Chapiteles, calle Portales, 2) y en la librería online www.larioja.org/ier.

El autor Iñarrea Las Heras, nacido en 1963, es doctor en Filología Románica (Francés) por la Universidad de Zaragoza desde 1994. Es profesor de francés desde 1989, primero en el antiguo Colegio Universitario de La Rioja, adscrito a la Universidad de Zaragoza, y después en la Universidad de La Rioja, a partir de 1992. En la actualidad es catedrático de universidad en esta misma institución.

Desde hace más de treinta años, su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la presencia del culto jacobeo y de La Rioja en la literatura francesa.