El IER lleva a Ciudad Real su exposición sobre el universo microscópico - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) da un paso más en la proyección exterior de su actividad divulgativa con la llegada a Ciudad Real de la exposición que impulsó su Área de Ciencias Naturales.

Tras su paso por la Casa de las Ciencias de Logroño, donde pudo visitarse entre el 19 de diciembre de 2025 y el 12 de abril de 2026, la muestra comienza ahora un itinerario fuera de La Rioja, cumpliendo así el propósito con el que fue concebida: recorrer el país para acercar a todos los públicos la belleza y el conocimiento del mundo microscópico.

En Ciudad Real, la exposición se presenta bajo el título 'MICROLIVE' y se incorpora al proyecto de divulgación científica del mismo nombre, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y desarrollado por el grupo VISILAB de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), dirigido por Gloria Bueno y Óscar Déniz, con la colaboración científica de Gabriel Cristóbal, del Instituto de Óptica del CSIC.

Buena parte del material procede de los fondos reunidos para la exposición riojana, creada y producida por Jesús Rocandio, desde la Casa de la Imagen, y Antonio Guillén, desde Proyecto Agua, comisarios de la muestra original. Un espacio específico, 'De Logroño a Ciudad Real. Ciencia que nos une', recuerda al visitante el origen riojano de la propuesta.

UN RECORRIDO EN TRES SEDES

La exposición se despliega en tres espacios complementarios. La Sala ACUA, el Aula Cultural de la UCLM en el centro de la ciudad, acoge hasta el 14 de diciembre 'La aventura de ver lo invisible', un recorrido histórico que va desde las primeras lentes de la Antigüedad hasta la microscopía moderna. Incluye apartados dedicados a la aportación española, con figuras como Santiago Ramón y Cajal, Pío del Río Hortega, Federico Olavide o Luis Simarro, a La Rioja y Castilla-La Mancha, así como vitrinas con réplicas e instrumentos históricos.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, en el campus universitario, muestra hasta el 20 de noviembre 'Un universo a otra escala', centrada en las técnicas de microscopía y sus aplicaciones en campos como la medicina, la geología o la paleontología, con mesas interactivas y un módulo de cuantificación de imágenes mediante inteligencia artificial.

Por último, la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real presenta hasta el 1 de diciembre 'Imágenes que revelan mundos. Ciencia, arte y belleza a otra escala', una selección de micrografías, ilustraciones y materiales gráficos -de autores como Robert Hooke, Ernst Haeckel, Ramón y Cajal, Gerardo Meiro, Ángel Navarro, Luis Monje o el propio Antonio Guillén- que revelan la dimensión estética del universo microscópico. Su inauguración tendrá lugar mañana, 6 de noviembre. La entrada es gratuita, de lunes a viernes de 8,30 a 21,00 horas y los sábados de 9,00 a 14,00 horas.

CHARLAS Y TALLERES

La propuesta se completa con un programa de actividades en la Biblioteca. El sábado 7 de noviembre, Gabriel Cristóbal impartirá a las 10,00 horas la charla 'Del microscopio de Hooke a los microscopios de bajo coste: una historia de descubrimientos', y Antonio Guillén ofrecerá a las 11,00 horas la charla 'Un universo en una gota de agua microscópica' y, a continuación, el taller 'Exploradores de una gota de agua a través del microscopio'. El 28 de noviembre, María Viñas Peña hablará sobre 'Más allá de lo visible: explorando la miopía con nuevas técnicas de microscopía', y Gloria Bueno dirigirá el taller infantil 'Detectives de lo invisible: de la hoja al píxel con la IA'.

CIENCIA RIOJANA QUE VIAJA

En 2027 la muestra recabará en el Museo Nacional de Ciencias, en Madrid. Esta itinerancia se enmarca en la línea de trabajo del IER orientada a la difusión del conocimiento y al fomento del diálogo entre ciencia y cultura, y en la vocación del Instituto, que este año celebra su 80 aniversario, de proyectar fuera de La Rioja el trabajo de investigadores, técnicos y creadores vinculados a la comunidad.