El IES Inventor Cosme García de Logroño apadrina el Californio, el metal más caro del mundo

Entrega de premios - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo sobre el Californio de las estudiantes Coloma Díaz García y Leyre Calonge Busto, de 3º de ESO del IES Inventor Cosme García (Logroño), ha ganado el V Concurso 'Apadrina un Elemento', organizado por el grupo de divulgación científica de la Universidad de La Rioja 'Vaya Elementos'.

El Californio es el elemento químico sintético y radiactivo de número atómico 98 y símbolo Cf. Es conocido por ser el metal más caro del mundo, con un valor estimado de hasta 27 millones de dólares por gramo, ya que solo se produce en instalaciones muy específicas en Estados Unidos y Rusia.

El segundo premio ha sido para el trabajo sobre el Oro del equipo de UR-Talent (Logroño), integrado por Adriana Recio Valencia, Ángela Sota Cillero y Lidia García Mendi, estudiantes de 1º de Bachillerato y 1º de Grado Medio de Farmacia.

El tercer premio ha recaído en el equipo del Colegio Amor Misericordioso (Alfaro), formado por Irene Pérez Calvo, Elena Pérez Matute, Iria Pérez Soto y Julia Aguirre Pasquier, de 4º de ESO, por su póster sobre el Neón.

Los ganadores han recibido como premio diversos productos tecnológicos: relojes inteligentes (smartwatch) para las primeras, auriculares inalámbricos para los segundos y cascos inalámbricos para los terceros. Estos galardones fueron entregados en la fase final celebrada el pasado viernes 19 de junio en el aula magna de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UR, donde los siete equipos finalistas realizaron una ponencia y defendieron sus trabajos ante el jurado.

El Concurso 'Apadrina un elemento' es una iniciativa de la asociación universitaria de divulgación científica Vaya Elementos, que busca despertar el interés por la Ciencia y la Química, aprendiendo a través de los elementos de la tabla periódica.

En esta quinta edición han competido un total de 30 trabajos, procedentes de los centros IES Inventor Cosme García, UR Talent, el Colegio Amor Misericordioso y el IES Escultor Daniel. El jurado ha estado formado por Jesús Héctor Busto Sancirián, Paula Oroz Mateo y Carmen Bretón Beltrán. Se ha valorado tanto la corrección científica como la originalidad del proyecto.

Este certamen cuenta con la colaboración de la sección territorial de La Rioja de la Real Sociedad Española de Química, de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.