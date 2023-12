LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de San Pablo Apóstol acoge este sábado la actuación de Ars Poliphonica 'Momentum'. La cita será a partir de las 20,30 horas.

Ars Poliphonica, auténtica referencia en el panorama de la música vocal de calidad, lleva 35 años trabajando de forma seria, rigurosa, independiente y estable sobre muy numerosos programas, pero en los cuales la presencia dominante es la de nuestra mejor música: la polifonía renacentista.

En estos últimos 8 años esta apuesta ha sido más decidida aún si cabe, englobando esta actividad en lo que definen como La Mvsica de los Días, un proyecto multidisciplinar y pedagógico (realización y difusión multimedial de conciertos, generación de documentos, estudios y recuperaciones históricas, estrenos de obras, edición de discos, películas, documentales, etc.) centrado en nuestras músicas históricas y con particular empeño en destacar nuestra mejor música, que no es otra que la polifonía del Siglo de Oro español, que acoge tanto las manifestaciones de la música amatoria, madrigalística, como las expresiones desarrolladamente místicas, de la religiosidad intensa y propia de la época.

Ars Poliphonica se plantea este reto siempre cantando con el máximo rigor estético y en su más pura concepción estilística, mediante la más auténtica propuesta que siempre supone el canto absolutamente a cappella y solamente a uno o dos cantantes por voz.

Decía Gustav Mahler con gran perspicacia algo como esto: "Respetar la tradición no consiste en adorar las cenizas, sino en transmitir el fuego".

Y eso es lo que pretenden trasladar con sus proyectos y el concepto fundamental que subyace en sus programas, como este exitoso 'Momentum', que ha recorrido ya numerosas ciudades de nuestro país y de Europa, con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y que el día 9 de diciembre recala en Logroño, con la colaboración de la Parroquia de San Pablo Apóstol.

En este programa ese fuego resonará, y lo hará de forma estilísticamente muy original, con un constante ir y venir entre las músicas más antiguas y las más actuales, en un juego de contrastes sorprendente y muy interesante tanto para el intérprete como para el público. Transmitimos así, de forma altamente contrastante, el fuego de nuestra tradición musical, que suena y resuena una y otra vez en obras que abarcan más de 8 siglos de creación musical.

La prestigiosa agrupación vocal ha preparado un viaje musical que nos traslada a paisajes sonoros únicos, en los que la riqueza de la música antigua se entrelaza con la esencia de otras no menos hermosas músicas de siglos posteriores, viajando de imponentes obras renacentistas hasta composiciones contemporáneas. Cada concierto es una vivencia única en el que la audiencia se ve transportada a través de una experiencia musical sublime y enriquecedora, donde maestría vocal, melodía y armonía se fusionan para crear momentos inolvidables, gracias a la impecable ejecución vocal y la pasión artística que caracterizan al grupo.

Cada concierto es una invitación a explorar una enorme diversidad musical mientras Ars Poliphonica nos envuelve con su cautivadora interpretación.

"No se pierdan esta oportunidad de vivir una experiencia inigualable, de ser testigos de primera mano de esta intensa propuesta musical en su concepción más pura, absolutamente a cappella y, en este caso, a una voz por parte. Los conciertos de Ars Poliphonica emocionan, inspiran y dejan una huella duradera en el corazón de cada espectador", afirman desde la organización.

El concierto será de entrada libre hasta completar aforo.