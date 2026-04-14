La II Encuesta de Innovación Educativa sitúa a La Rioja como la CCAA que más ha mejorado su percepción sobre la escuela

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, asiste a la presentación de los principales datos de la II Encuesta de Innovación Educativa - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha asistido hoy, día 14, a la presentación de la II Encuesta de Percepción Social de la Innovación Educativa de Cotec, que se ha celebrado en el Centro Tecnológico de La Rioja 'La Fombera'.

En el contexto nacional, y de acuerdo a este sondeo, La Rioja emerge como un territorio singularmente bien posicionado, gracias a la mejora de la percepción de la educación en los últimos dos años -la más alta de España-, a la mayor confianza en que la escuela responde a las necesidades actuales y a una actitud más abierta hacia la innovación.

Entre 2023 y 2025, esta es la comunidad autónoma que más ha mejorado su percepción sobre la escuela, con 12,7 puntos porcentuales en el porcentaje de personas que consideran que el aprendizaje actual es mejor que la de antes. Ningún otro territorio registra una variación positiva tan elevada (-1,3 es la media nacional).

Por otro lado, se destaca la alta confianza de este territorio hacia el papel del sistema educativo para responder a las necesidades actuales: el 55,1 por ciento de la población riojana, frente al 47,6 por ciento de la media nacional. La región se sitúa en el segundo puesto del ranking nacional en este indicador, solo por detrás del País Vasco (60,9 por ciento).

Asimismo, La Rioja es uno de los territorios donde menos ciudadanos creen que la escuela tradicional obtiene mejores resultados académicos, junto a País Vasco y Navarra, y registra menor urgencia percibida de cambio radical. Con aproximadamente un 70 por ciento que reclama una transformación del sistema -frente al 76 por ciento nacional-, esta región muestra una demanda de cambio que puede interpretarse como una mayor satisfacción con el sistema actual.

La Rioja también figura entre las comunidades donde más personas consideran posible innovar en educación sin depender exclusivamente de la tecnología, lo que se asocia en el informe con una percepción más positiva del estado general del sistema formativo, y, junto a País Vasco, muestra una actitud más favorable hacia la integración de la tecnología y la IA en los centros educativos.

Esta comunidad autónoma presenta, según los datos de la encuesta, un perfil diferenciado y significativamente más optimista que la media nacional en varios de los indicadores clave. Estos resultados deben entenderse en el contexto de un territorio que, junto al País Vasco y Navarra, forma un bloque regional con percepciones más favorables hacia el sistema educativo y la innovación.

Durante la jornada, la directora de Educación de la Fundación Cotec, Ainara Zubillaga, ha realizado una breve presentación de los principales datos de la Encuesta social de la percepción de la innovación educativa (EPSIE) y el director general de innovación educativa de La Rioja, Fabián Martín, ha participado en un debate sobre innovación educativa junto a la directora de Transformación y Comunicación Digital del Instituto Cervantes y coautora del libro 'IA y Educación: una relación con costuras', Tiscar Lara, y la directora del IES Batalla de Clavijo, Carmen Herreros.

El presidente Capellán y la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, han rubricado el evento con un diálogo institucional que ha versado sobre la visión de la IA y la digitalización en el territorio riojano. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la escuela riojana es un fiel reflejo de la sociedad riojana, "dinámica, con valores, abierta y competitiva, capaz de incorporar la innovación para ganar el futuro".

En este sentido, ha reivindicado la educación como "la gran semilla para la igualdad de oportunidades, en ese gran objetivo tenemos que ser capaces de incorporar todo el potencial de innovación de una IA transformadora que ha venido para quedarse y que es un medio más para alcanzar el fin educativo de formar personas con capacidad crítica y creativa".

INTRODUCCIÓN RESPONSABLE DE LA IA EN LAS AULAS

Los datos resultantes de la encuesta sugieren que La Rioja parte de un punto de partida favorable para el desarrollo de políticas públicas de innovación educativa. La ciudadanía riojana muestra una relación menos conflictiva con el cambio en la escuela, lo que puede facilitar la implantación de programas de formación docente, la introducción responsable de la IA en las aulas o la experimentación con nuevas metodologías pedagógicas. Al mismo tiempo, La Rioja comparte con el resto de España los grandes desafíos identificados por la encuesta: la necesidad de mayor formación del profesorado en el uso didáctico de la IA, la demanda de evidencia científica sobre su impacto, y la preocupación por la equidad en el acceso a la innovación educativa.

El análisis de Cotec propone también orientaciones para que administraciones educativas y actores del sector puedan actuar sobre los datos. Las principales propuestas estratégicas que emanan del informe radican en aprovechar la aceptación inicial de la IA, invertir en formación docente, generar evidencia científica, abordar los temores con información validada, fomentar el diálogo y la cocreación, ampliar el concepto de innovación y garantizar la equidad.

La Fundación Cotec es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Cuenta con cerca de un centenar de miembros, entre empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional y local, como el Gobierno de La Rioja.