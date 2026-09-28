La II Feria del Vehículo de Ocasión contará del 1 al 4 de octubre con 27 empresas y 500 turismos y motocicletas

Presentación de la II Feria del Vehículo de Ocasión en Logroño - FER

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Automoción (ARIAUTO) y la Federación de Empresas de La Rioja (FER), con el apoyo económico de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), organizan la II Feria de Vehículo de Ocasión ARIAUTO que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 en el entorno del Palacio de Deportes de La Rioja.

El evento reunirá a 27 empresas expositoras, en un entorno de casi 7.000 m2, que pondrán a disposición del público una amplia oferta de turismos y motocicletas, hasta aproximadamente unos 500 vehículos de ocasión, con el objetivo de facilitar la compra al cliente final y dinamizar el sector de la automoción en La Rioja.

La inauguración oficial, con la presencia del presidente de FER y ARIAUTO, Eduardo de Luis así como de autoridades regionales y locales, tendrá lugar el jueves 1 de octubre a las 12 horas, y la feria permanecerá abierta hasta la clausura el domingo 4 de octubre. La entrada será gratuita para todos los visitantes.

Bajo el lema "Feria ARIAUTO. Tenemos el coche y la moto que buscas", la feria se presenta como un espacio de encuentro para todo tipo de público, desde particulares y familias hasta profesionales del sector. Se espera la asistencia de visitantes no solo de Logroño, sino también de diferentes puntos de la región y provincias limítrofes.

Como complemento, la feria contará con la página web oficial www.feriaariauto.com donde el público podrá consultar previamente los vehículos que estarán disponibles en la exposición. Igualmente, se ha habilitado una cuenta en Instagram, en el siguiente enlace:

https://www.instagram.com/ariautorioja/?igsh=MW9qc2kydHI3bHYzeg%3D%3D#

Con esta iniciativa, ARIAUTO apuesta por ofrecer una oportunidad única para conocer de primera mano una amplia gama de vehículos de ocasión con todas las garantías, en un entorno accesible y cómodo para los compradores.

SUPERA A LA PRIMERA EDICIÓN.

Como ha destacado Eduardo de Luis en la presentación este lunes de la Feria, "esta cita ya supera la primera edición en datos". El año pasado, ha recordado, se contó con unos 2.000 metros cuadrados de exposición y 25 expositores, en lo que ha considerado "un éxito" que resultó en un "dato de ventas importante".

En este caso, aumentan las empresas hasta 27 y la extensión hasta los 7.000 m2 "con una oferta amplia, diversa para poder tomar una decisión que es muy importante para una familia".

"Es un buen momento para que las familias vayan, vean cosas, comparen y puedan salir satisfechos con una promoción, porque todo el mundo estamos en modo de hacer condiciones comerciales especiales para estos días", ha dicho De Luis.

Así, ha valorado que se trata de "contribuir a dinamizar el sector, pese a las ayudas del Gobierno de La Rioja", con un parque que envejece cada vez más, superando los 16 años de media.

"Seguimos teniendo el gran problema de la antigüedad del parque. Necesitamos -ha argumentado- que haya un incentivo claro para el cambio de vehículo, tanto por seguridad de habitantes como de peatones".

De este modo, "lo que estamos intentando con esta Feria es, sobre todo, trabajar el coche de 1 a 6 ó a 8 años, que son los que siguen teniendo ya una tecnología mucho más avanzada".

"En este mercado dependemos mucho de la incertidumbre económica, pero en general, en La Rioja, el crecimiento del mercado de vehículo nuevo está en torno al 23%, y eso tiene tirón suficiente como para traer consigo que el vehículo de ocasión también se mueva", ha concuido De Luis.