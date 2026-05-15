La III Carrera Solidaria Viña Pomal regresará este domingo con su recaudación a beneficio de FARO

El próximo 17 de mayo vuelve la carrera solidaria 'Viña Pomal' - BODEGAS BILBAÍNAS

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La III Carrera Solidaria Viña Pomal regresará este domingo 17 de mayo para recorrer algunos de los viñedos más emblemáticos y singulares de Bodegas Bilbaínas en Haro (La Rioja), como Viña Cores o Viña Cuervo.

Se trata de la tercera edición de esta cita deportiva y solidaria, coorganizada por la bodega y Ferrer Sport, con la colaboración del Ayuntamiento de Haro.

El evento destinará parte de la recaudación a FARO, la Asociación riojana de familiares y amigos de niños con cáncer, creada en 1999 por un grupo de padres de menores diagnosticados con esta enfermedad.

Su labor se centra en mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños afectados por patologías oncológicas y de sus familias, ofreciendo una atención integral en todas las fases del proceso y en las consecuencias derivadas de la enfermedad y sus tratamientos.

Tras la edición de 2025, que reunió a 500 corredores y recaudó más de 3.000 euros, la organización se ha marcado como objetivo superar esa cifra y seguir ampliando su impacto solidario. Algo que ya se está consiguiendo, con más de 700 inscripciones ya realizadas y la posibilidad de alcanzar el límite de 800.

Con salida y llegada en Bodegas Bilbaínas, la carrera contará con tres modalidades: una prueba competitiva de 7 kilómetros, una marcha no competitiva de 4 kilómetros y una carrera infantil.

Bodegas Bilbaínas es hoy la mayor propietaria de viñedos de Haro, cuna de la D.O. Ca. Rioja. Acumula un legado de 120 años de historia, cerca de 225 hectáreas de viña, 3.400 m2 de calados subterráneos (laberínticas cavas para conservar el vino) y vinos que ya son un emblema de la región, como Viña Pomal o La Vicalanda.

Como bodega B Corp y la máxima calidad como premisa, elabora sus vinos con uva procedente de sus viñedos en Haro, donde desarrolla prácticas sostenibles para preservar el entorno.

También combina las prácticas más tradicionales con las más avanzadas para dotar a sus vinos de una personalidad única. Actualmente, Bodegas Bilbaínas exporta a más de 20 países y sus vinos suman decenas de reconocimientos en todo el mundo.