La III XC Sierra de Moncalvillo se celebrará con nuevos recorridos y abre sus inscripciones el 31 de octubre

La III XC Sierra de Moncalvillo presenta nuevos recorridos y abre sus inscripciones para el 31 de octubre - BTT SOTÉS

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III XC Sierra de Moncalvillo se celebrará el próximo 31 de octubre con nuevos recorridos. Esta prueba de montaña abrirá sus inscripciones el 31 de octubre, ha avanzado la organización.

Con salida y meta en Sotés, contará con una "importante" novedad, dos recorridos completamente nuevos "que permitirán a los participantes descubrir y disfrutar de la Sierra de Moncalvillo desde una perspectiva diferente".

La organización ha diseñado dos modalidades para que tanto los ciclistas más experimentados como quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de la BTT puedan disfrutar de la prueba.

La modalidad larga, de 37 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo, está pensada para aquellos corredores que buscan un reto deportivo más exigente y quieren poner a prueba su resistencia y capacidad sobre un recorrido de montaña.

Por su parte, la modalidad corta, de 25 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo, ofrece una alternativa más accesible y resulta idónea para quienes se están iniciando en el mundo de la BTT, permitiendo disfrutar del entorno y del ambiente de la competición sin afrontar las exigencias de la distancia larga.

Uno de los principales atractivos de esta tercera edición será precisamente la renovación de los trazados.

Los dos recorridos son totalmente nuevos, una apuesta de la organización para ofrecer una experiencia diferente incluso a quienes ya participaron en las anteriores ediciones de la XC Sierra de Moncalvillo.

La inscripción incluye una camiseta conmemorativa de la prueba, diferentes productos aportados por los colaboradores, medalla finisher para los participantes y, como broche final a la jornada, un plato de patatas con chorizo para recuperar fuerzas después de completar el recorrido.

Con esta propuesta, la organización busca consolidar la XC Sierra de Moncalvillo como una cita deportiva que combine el reto de la bicicleta de montaña con el disfrute del entorno, el compañerismo y el ambiente propio de una jornada de BTT.

Desde la organización de la III XC Sierra de Moncalvillo han querido expresar su más sincero agradecimiento al Gobierno de La Rioja por su patrocinio, así como a todos los patrocinadores, colaboradores, empresas, entidades y personas que hacen posible la celebración de esta prueba.