Impulsan el desarrollo y aplicación de la Ley de Simplificación Administrativa en tres de las áreas con mayor carga

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general técnico de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Víctor Garrido, ha presidido una reunión de trabajo para avanzar en el desarrollo e implementación de la Ley de Medidas de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa de La Rioja. El encuentro forma parte del calendario de despliegue previsto por el Gobierno regional para acelerar la aplicación efectiva de la norma y coordinar a todas las áreas implicadas.

En la reunión han participado responsables de Urbanismo, Agricultura e Industria, tres de los ámbitos que concentran buena parte de las demandas de simplificación trasladadas por empresas y profesionales en la Mesa de Simplificación. El objetivo es priorizar los procedimientos con mayor impacto económico y reducir cargas administrativas que afectan directamente a la actividad productiva, la inversión y la puesta en marcha de nuevos proyectos.

La Ley de Simplificación es una herramienta clave para modernizar la Administración Autonómica y ofrecer respuestas más ágiles a ciudadanos y empresas. El Gobierno de La Rioja continuará trabajando internamente con cada departamento para asegurar una implantación homogénea, reforzar la coordinación técnica y garantizar que las mejoras se traduzcan en mayor eficiencia y seguridad jurídica, y un entorno más favorable para el crecimiento económico.