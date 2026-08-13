Sin incidencias reseñables en La Rioja por el eclipse solar

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Eclipse Solar Total, en el CECOP SOS-Rioja 112, se han registrado un total de 46 llamadas, que han generado un total de 30 expedientes.

Las incidencias más reseñables han sido el traslado de dos personas al Hospital San Pedro, una de ellas por un golpe de calor en Logroño y la otra por una caída en Lumbreras, así como dos consultas por mirar sin gafas de protección, las cuáles se han resuelto con un consejo médico.

A las 15,00 se constituye el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) formado por Personal de SOS Rioja, Bomberos del CEIS Rioja, Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Dirección General de Medio Natural y Paisaje, Policía Local de Logroño, Representante de la Junta de Jefes de Policía Locales de La Rioja, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Delegación del Gobierno. El CECOPI ha sido desconvocado a las 21,30 horas.