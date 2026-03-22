Un incendio en un vertedero en Ausejo moviliza a los Bomberos del CEIS hasta su control

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo
LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un incendio ocurrido en un vertedero de residuos sólidos en Ausejo ha movilizado a los Bomberos del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios (CEIS) de La Rioja hasta su control.
Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 17:33 de ayer, sábado 21 de marzo, un particular alertó a SOS Rioja de que había fuego en un vertedero de residuos sólidos en la localidad de Ausejo.
Desde este Centro Coordinador de Emergencias se avisó a Guardia Civil y se movilizaron Bomberos del CEIS así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.
Los bomberos estuvieron en el lugar desde las 17:30 y lo lograron controlar a las 22:30 horas, avisando de que la zona iba a estar humeando durante toda la noche.