Un incendio en un vertedero en Ausejo moviliza a los Bomberos del CEIS hasta su control

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ocurrido en un vertedero de residuos sólidos en Ausejo ha movilizado a los Bomberos del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios (CEIS) de La Rioja hasta su control.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 17:33 de ayer, sábado 21 de marzo, un particular alertó a SOS Rioja de que había fuego en un vertedero de residuos sólidos en la localidad de Ausejo.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se avisó a Guardia Civil y se movilizaron Bomberos del CEIS así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Los bomberos estuvieron en el lugar desde las 17:30 y lo lograron controlar a las 22:30 horas, avisando de que la zona iba a estar humeando durante toda la noche.